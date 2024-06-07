Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации в Украине

Польша поднимала в воздух свои самолеты из-за активности российской авиации в Украине.

Польша поднимала в воздух свои самолеты из-за активности российской авиации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило в соцсети "Х" оперативное командование ВС страны.

"Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в публикации.

Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении своих самолетов на авиабазы, добавив, что прошедшая ночь была очень "напряженной" для польской противовоздушной обороны.