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Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации в Украине

Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации в Украине Польша поднимала в воздух свои самолеты из-за активности российской авиации в Украине.
Другие страны
7 июня 2024 г. 10:45
Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации в Украине

Польша поднимала в воздух свои самолеты из-за активности российской авиации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило в соцсети "Х" оперативное командование ВС страны.

"Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в публикации.

Через несколько часов оперативное командование ВС Польши сообщило о возвращении своих самолетов на авиабазы, добавив, что прошедшая ночь была очень "напряженной" для польской противовоздушной обороны.

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Версия на английском языке Poland scrambles planes due to Russian aviation activity in Ukraine

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