Польша подняла F-16 из-за нарушившей воздушное пространство страны ракеты РФ

Воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, которая была запущена дальней авиацией России.

Воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, которая была запущена дальней авиацией России.

Как передает Report , об этом заявило министерство обороны республики в социальной сети X.

"Сообщаем о том, что 24 марта в 04:23 (07:23 - бакинское время) польское воздушное пространство нарушила крылатая ракета", - говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.

Объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. Командование утверждает, что это была ракета, которую запустила "дальняя авиация РФ".

В связи с этим Польша и ее союзники подняли в небо самолеты F-16.

"Запущены все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши, командование постоянно следит за ситуацией", - добавили в ведомстве.