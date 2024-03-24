Польша подняла F-16 из-за нарушившей воздушное пространство страны ракеты РФ

Воздушное пространство Польши нарушила крылатая ракета, которая была запущена дальней авиацией России.
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"Сообщаем о том, что 24 марта в 04:23 (07:23 - бакинское время) польское воздушное пространство нарушила крылатая ракета", - говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши.
Объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. Командование утверждает, что это была ракета, которую запустила "дальняя авиация РФ".
В связи с этим Польша и ее союзники подняли в небо самолеты F-16.
"Запущены все необходимые процедуры для безопасности воздушного пространства Польши, командование постоянно следит за ситуацией", - добавили в ведомстве.