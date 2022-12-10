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Польша планирует возвести почти 200 км электрозабора на границе с Россией

Польша планирует возвести почти 200 км электрозабора на границе с Россией Погранохрана Польши подписала договор с подрядчиком на строительство на границе с Россией электронного заграждения, протяженностью 199 км на сумму 82 млн долларов.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 03:04
Польша планирует возвести почти 200 км электрозабора на границе с Россией

Погранохрана Польши подписала договор с подрядчиком на строительство на границе с Россией электронного заграждения, протяженностью 199 км на сумму 82 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте погранохраны.

В сообщении говорится, что подрядчиком назначена фирма TELBUD, которая базируется в Познани. На выполнение всех работ, согласно соглашению, был заключен контракт на сумму более 373 млн злотых ($82 млн).

"Электронное заграждение протяженностью 199 км охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства", - уточнили в ведомстве.

Контракт был заключен на проектирование и создание комплекса взаимосвязанных электронных устройств с их программным обеспечением. Проектом предусмотрены датчики, которые будут определять физические характеристики объектов, что обеспечит комплексную картину, в зависимости от ситуации, а также сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме, независимо от рельефа местности и погоды.

В погранохране подчеркнули, что заграждение позволит выявлять преступления на границе, включая незаконную миграцию и контрабанду товаров.

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