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Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году

Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 230 тыс. военнослужащих.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 12:03
Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году

Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 230 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Численность войск будет продолжать увеличиваться. К концу года она должна составить около 230 тысяч солдат, в том числе более 150 тыс. профессиональных военнослужащих. Мы упрощаем процесс набора на военную службу и в военные академии", - сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на слова министра.

На 1 января 2025 года Войско Польское насчитывало 206 тыс. военнослужащих, включая 144 тыс. профессиональных военных.

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Версия на азербайджанском языке Polşa hərbçilərinin sayını 230 minə çatdırmağı planlaşdırır

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