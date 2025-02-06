Польша планирует увеличить армию до 230 тыс. человек в 2025 году

Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 230 тыс. военнослужащих.

Численность польской армии в 2025 году будет увеличена до 230 тыс. военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Численность войск будет продолжать увеличиваться. К концу года она должна составить около 230 тысяч солдат, в том числе более 150 тыс. профессиональных военнослужащих. Мы упрощаем процесс набора на военную службу и в военные академии", - сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на слова министра.

На 1 января 2025 года Войско Польское насчитывало 206 тыс. военнослужащих, включая 144 тыс. профессиональных военных.