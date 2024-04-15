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Польша планирует присоединиться к проекту европейской системы ПРО

Польша планирует присоединиться к проекту европейской системы ПРО Польша планирует присоединиться к проекту НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI).
Другие страны
15 апреля 2024 г. 21:11
Польша планирует присоединиться к проекту европейской системы ПРО

Польша планирует присоединиться к проекту НАТО по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI).

Как передает Report, об этом заявил журналистам премьер республики Дональд Туск по итогам переговоров со своей датской коллегой Метте Фредериксен.

"Я рад, что госпожа премьер позитивно отреагировала на мое намерение, чтобы Польша присоединилась к этому проекту по созданию купола, который будет хранить наше европейское небо от потенциальных ракетных атак", - отметил он на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии главы польского кабмина.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Avropanın raketdən müdafiə sisteminə qoşulmağı planlaşdırır

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