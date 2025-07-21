Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye

Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ.

Польша планирует приобрести долю в финской аэрокосмической компании Iceye, которая снабжает спутниковыми снимками ВСУ.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на гендиректора компании Рафаля Моджевского.

"Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в Iceye", - сказал он.

При этом он не раскрыл размер предполагаемых инвестиций, однако отметил, что это вливание увеличит сумму в $550 млн уже привлеченных от инвесторов.

По словам Моджевского, компания Iceye планирует расширить свои производственные мощности как минимум в четыре раза, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои спутники.

Польские инвестиции будут направлены через Национальный банк развития. Отмечается, что в мае министерство обороны страны приобрело шесть спутников Iceye на сумму $230 млн.