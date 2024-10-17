Польша планирует потратить на оборону рекордные $47 млрд в 2025 году

Парламентский комитет по национальной обороне Польши одобрил проект оборонного бюджета на 2025 год в размере свыше 47 млрд долларов, что составит более чем 4,7% от ВВП страны.

Парламентский комитет по национальной обороне Польши одобрил проект оборонного бюджета на 2025 год в размере свыше 47 млрд долларов, что составит более чем 4,7% от ВВП страны.

Как передает Report, об этом сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при польском Минобороны.

"За проголосовали 18 человек, 11 воздержались, никто не был против. Таков результат состоявшегося в среду, 17 октября, голосования членов парламентского комитета по национальной обороне относительно положительного заключения по проекту бюджета на 2025 год по разделу "Национальная оборона", - говорится в сообщении.

Замминистра национальной обороны Станислав Взентек, представляя членам комиссии запланированные расходы, назвал рассматриваемый бюджет рекордным.

Он напомнил, что в 2022 и 2023 годах на оборону было потрачено 137,1 млрд злотых и 158,8 млрд злотых соответственно. По его словам, сумма в следующем году в размере 186,6 млрд злотых ($47,3 млрд - ред.) относится к средствам, зарезервированным в госбюджете и Фонде поддержки вооруженных сил, которые в общей сложности составляют 4,7% ВВП.

"Это меры, которые обеспечат реализацию основных целей и приоритетов, связанных с задачами, стоящими перед Вооруженными силами", - подчеркнул замглавы Минобороны.

Отметим, что в бюджете Польши на 2024 год предусмотрены расходы на оборону в размере 118 млрд злотых (порядка 29,9 млрд долларов), что составляет 3,1% от ВВП. При этом, согласно оценке НАТО, фактические расходы страны на оборону в текущем году составляют 4,12% от ВВП страны.