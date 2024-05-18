Польша планирует потратить $2,5 млрд на укрепление восточных границ

Польша инвестирует около $2,5 млрд в безопасность своей границы с Россией и Беларусью.

Польша инвестирует около $2,5 млрд в безопасность своей границы с Россией и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, об этом заявил польский премьер Дональд Туск.

"Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасность нашей восточной границы около 10 млрд злотых ($2,5 млрд. – ред.). Мы запускаем большой проект по созданию безопасной границы, который включает систему укреплений и преобразование ландшафта, а также такие экологические решения, которые сделают эту границу непроницаемой для потенциального врага", — заявил он.

Премьер-министр отметил, что Польша приступила к этим работам, чтобы сделать свою границу безопасной в мирное время и "непроницаемой для врага в военное время".