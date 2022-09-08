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Польша планирует направить в ФРГ ноту о репарациях до конца года

Польша планирует направить в ФРГ ноту о репарациях до конца года Власти Польши намерены направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны до конца текущего года.
Другие страны
8 сентября 2022 г. 07:23
Польша планирует направить в ФРГ ноту о репарациях до конца года

Власти Польши намерены направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны до конца текущего года.

Как передает Report, об этом заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"У нас запланированы определенные этапы. Первым этапом была подготовка доклада о военных потерях. Это был длительный процесс. Он продолжался около пяти лет", - сказал он. "Это мощный инструмент, чтобы сделать следующий шаг - формально направить ноту с требованием репараций от Германии", - добавил Шинковский вель Сенк.

"Мы сейчас готовим эту ноту, и нам точно не придется долго ждать этого шага", - указал представитель МИД Польши, подчеркнув, что "ноту можно ожидать до конца этого года".

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса около 1,3-1,5 трлн долларов).

В правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Как неоднократно указывали в Берлине, Германия не видит оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому, что в 1953 году Польша официально отказалась от них. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.

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Версия на азербайджанском языке Polşa XİN: Varşava Berlinə təzminatların ödənilməsini tələb edən nota göndərəcək

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