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Польша планирует до конца года отказаться от использования российской нефти

Польша планирует до конца года отказаться от использования российской нефти Польша планирует прекратить использовать российскую нефть до конца 2022 года в рамках объявленного ранее правительством страны плана "дерусификации" своей экономики.
Другие страны
30 марта 2022 г. 18:32
Польша планирует до конца года отказаться от использования российской нефти

Польша планирует прекратить использовать российскую нефть до конца 2022 года в рамках объявленного ранее правительством страны плана "дерусификации" своей экономики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сегодня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я надеюсь, что к апрелю, самое позднее к маю, мы полностью уйдем от российского угля. Мы сделаем все, чтобы до конца этого года отказаться от использования российской нефти", – заявил он.

При этом министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна может покупать уголь в Южной Африке и Австралии, и это не будет дороже.

Стоит отметить, что около 60% нефти, которую перерабатывает Польша, поступает из России. Местная компания PKN Orlen имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью", срок действия которого истекает в конце 2022 года, и соглашение с "Татнефтью", срок действия которого истекает в 2024 году.

"Мы пересмотрели многие контракты. Мы готовы к любому сценарию, и в контракте есть положения, которые в целом также дают нам некоторые возможности", – пояснил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

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