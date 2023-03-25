Польша передала Украине вооружение на €2 млрд

Польша передала Европейскому союзу счета за поставленные Украине вооружения на 2 млрд евро.

Польша передала Европейскому союзу счета за поставленные Украине вооружения на 2 млрд евро.

Как передает Report , об этом в интервью радио RMF заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша передала украинской армии самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотники стоимостью в €2,2 млрд.

"Мы передали счета на 2 млрд. Это очень хорошая новость для Польши. Очень хорошая новость для польского бюджета. На эти деньги мы сможем покупать самое современное вооружение", — сказал он.