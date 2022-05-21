Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей для МиГ-29

Власти Польши, отказавшиеся передавать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, вместо этого отправили Киеву запасные части для этих самолетов.

Власти Польши, отказавшиеся передавать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, вместо этого отправили Киеву запасные части для этих самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу польский информационный портал Onet.

По информации портала, Польша передала Украине практически все свои резервы запасных частей и вооружения для самолетов МиГ-29. Это позволит украинской стороне восстанавливать боеспособность истребителей, которые у них есть, считают эксперты.

Вопрос передачи Украине польских истребителей советского производства МиГ-29 обсуждался в апреле. Однако, по заверениям польских властей, такие поставки не были реализованы, эта тема закрыта.