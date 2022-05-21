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Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей для МиГ-29

Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей для МиГ-29 Власти Польши, отказавшиеся передавать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, вместо этого отправили Киеву запасные части для этих самолетов.
Другие страны
21 мая 2022 г. 17:30
Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей для МиГ-29

Власти Польши, отказавшиеся передавать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, вместо этого отправили Киеву запасные части для этих самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу польский информационный портал Onet.

По информации портала, Польша передала Украине практически все свои резервы запасных частей и вооружения для самолетов МиГ-29. Это позволит украинской стороне восстанавливать боеспособность истребителей, которые у них есть, считают эксперты.

Вопрос передачи Украине польских истребителей советского производства МиГ-29 обсуждался в апреле. Однако, по заверениям польских властей, такие поставки не были реализованы, эта тема закрыта.

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