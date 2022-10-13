Польша передала Украине новую партию терминалов Starlink

Украина получила еще 150 станций для спутникового Интернет Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.

Украина получила еще 150 станций для спутникового Интернет Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении министерства цифровой трансформации Украины.

"150 комплектов Starlink помогают восстанавливать связь в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Часть из них уже получили мобильные операторы и интернет-провайдеры.

"В Изюме, Балаклее, Купянске и еще 9 освобожденных городах люди смогли снова связаться с близкими. Также заработали 3 общественные точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброва", - добавили в министерстве.

Другую часть станций получили местные власти. Именно благодаря этому 24 городских и сельских советов координируют восстановление территорий, работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, "Укрпочтой" и областными властями.

"Благодарим правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины", - отметили в министерстве.

В августе Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink.