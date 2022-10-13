Польша передала Украине новую партию терминалов Starlink

Украина получила еще 150 станций для спутникового Интернет Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении министерства цифровой трансформации Украины.
"150 комплектов Starlink помогают восстанавливать связь в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Часть из них уже получили мобильные операторы и интернет-провайдеры.
"В Изюме, Балаклее, Купянске и еще 9 освобожденных городах люди смогли снова связаться с близкими. Также заработали 3 общественные точки WI-FI от Starlink в Изюме и одна в селе Диброва", - добавили в министерстве.
Другую часть станций получили местные власти. Именно благодаря этому 24 городских и сельских советов координируют восстановление территорий, работают с гуманитарными организациями, коммунальными службами, "Укрпочтой" и областными властями.
"Благодарим правительство Польши за постоянную поддержку и помощь с терминалами Starlink для Украины", - отметили в министерстве.
В августе Украина получила 5 тысяч терминалов Starlink.