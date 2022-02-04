Польша передала Чехии 45 млн евро по договоренности о закрытии спора из-за шахты "Туров"

Польша расплатилась с Чехией за завершение спора и отзыв иска по делу об угледобывающей шахте "Туров".

Польша расплатилась с Чехией за завершение спора и отзыв иска по делу об угледобывающей шахте "Туров".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы вчера передали соответствующие средства. Это было 35 млн евро плюс 10 млн евро от PGE ("Польской энергетической группы"). Изначально обсуждалась сумма в 55 млн. Но мы ее ограничили. Этот процесс, к счастью, закрыт", - сказал он.

"Чехия отозвала свою жалобу, поданную в европейские институты. Это полностью закрывает дело", - подчеркнул Моравецкий.

В конце февраля прошлого года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по 500 тыс. евро за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около 3,75 млрд долларов).