Польша окажет помощь Украине в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС

Польша передаст Украине 10 цистерн для воды и 10 насосов для откачки воды из затопленных мест в связи с подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС,

Польша передаст Украине 10 цистерн для воды и 10 насосов для откачки воды из затопленных мест в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"Из-за драматического положения гражданского населения после того, как Россия разрушила дамбу на реке Днепр в Новой Каховке, мы с премьер-министром Матеушем Моравецким приняли решение передать Украине 10 цистерн для воды вместимостью 18 тыс. литров и 10 высокопроизводительных насосов", - написал он в Twitter.