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Польша отменила президентские выборы на фоне коронавируса

​Польша отменила президентские выборы на фоне коронавируса

Польша отменила президентские выборы, намеченные на 10 мая, на фоне распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Об этом объявили лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин. По их планам, в этот день выборы признают несостоявшимися.

На их решение повлиял отказ оппозиции принять «все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».

"Выборы, организованные Государственной избирательной комиссией, заботясь о безопасности поляков, учитывая эпидемическую ситуацию, состоятся при помощи почты", — говорится в сообщении. Отмечается, что все представители коалиции поддержат соответствующий закон. Новые выборы будут объявлены в "первый возможный срок".

По данным на 7 мая, в мире более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 259 тысяч скончались, более 1,22 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В Польше заражено более 14,7 тысяч граждан, 733 человека скончались.

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