Польша отказалась от планов задействовать четвертую статью Североатлантического договора

Власти Польши приняли решение не задействовать 4-ю статью Североатлантического договора о проведении консультаций в случае угрозы после инцидента с взрывом ракеты.

Власти Польши приняли решение не задействовать 4-ю статью Североатлантического договора о проведении консультаций в случае угрозы после инцидента с взрывом ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду в эфире Польского телевидения премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Мы, по сути, эти консультации проводим. Но, действительно, в рамках оборонного Вашингтонского договора есть 4-я статья, которая обязывает участников проводить консультации в случае угрозы. Мы вместе с президентом в рамках комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверяем предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол имел возможность ее использовать", - сказал он.

"Но развитие событий и поступившие ночью данные привели нас к тому, что это не была преднамеренная атака на Польшу. Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали 4-ю статью, но держали ее наготове", - отметил Моравецкий.