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Польша оказала Украине военную помощь на сумму около 2 млрд долларов

Польша оказала Украине военную помощь на сумму около 2 млрд долларов Общая сумма оказанной Польшей Украине военной поддержки составляет около 2 млрд долларов.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 19:18
Польша оказала Украине военную помощь на сумму около 2 млрд долларов

Общая сумма оказанной Польшей Украине военной поддержки составляет около 2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам польского лидера, с президентом Германии они сошлись во мнении, что "Украину нужно поддерживать изо всех сил". "Нужно поддерживать Украину в военном смысле. Польша обеспечивает такую возможность военной поддержки в том числе, предоставляя свою территорию для реализации этой поддержки. Мы сами отправили огромную поддержку Украине по нашим меркам. Мы оцениваем ее в около 2 млрд долларов. Это очень большая для нас сумма", - сказал Дуда.

"Мы постоянно поддерживаем Украину, - добавил он. - Мы рады слышать, что производимое в Польше вооружение себя оправдывает и помогает украинским солдатам".

Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов.

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