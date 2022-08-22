Польша оказала Украине помощь на сумму 3,7 млрд долларов

Власти Польши и польское общество оказали Украине помощь на общую сумму более 17 млрд злотых (3,7 млрд долларов). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом заявил сегодня в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы польского правитель

Власти Польши и польское общество оказали Украине помощь на общую сумму более 17 млрд злотых (3,7 млрд долларов). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом заявил сегодня в эфире Польского радио руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

По его словам, польское общество внесло большой вклад в дело поддержки Украины. "Я читал такие обзоры, в которых говорится, что эта сумма превышает 10 млрд злотых (2,2 млрд долларов)", - сказал Дворчик, пояснив, что речь идет о "поддержке со стороны отдельных людей, граждан Польши".

Касаясь помощи от польского государства, он разделил ее на две части: потраченную в Польше и переданную Украине. "Большая часть этой переданной Украине суммы - это военная поддержка. Здесь звучали суммы свыше 7 млрд злотых (1,5 млрд долларов). Это стоимость военной техники, переданной Украине", - указал представитель польского правительства.