Польша оценила потери от пошлин США в $2,2 млрд

Польша оценивает ущерб от пошлин США в $2,2 млрд

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на европейские товары обойдутся Польше примерно в $2,2 млрд.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

По его словам, Варшаве в ходе переговоров с Вашингтоном удалось добиться снижения потерь, которые ранее оценивались в $3,75 млрд.

"Американские пошлины на продукцию из Европы стали реальностью. Хотя они вдвое ниже изначально озвученных Трампом в апреле, радоваться нечему. По предварительным оценкам, Польша потеряет около 8 млрд злотых ($2,2 млрд), тогда как ранее потери оценивались в 15 млрд злотых ($3,75 млрд). Потери будут ощутимыми по обе стороны Атлантики. Однако даже непростое торговое соглашение лучше, чем бессмысленная тарифная война между союзниками", - подчеркнул Туск.