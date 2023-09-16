О нас

Польша объявила тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью

Польша объявила тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 16:59
Польша объявила тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км", - сказал Каминьский.

По его словам, все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, тендер будет завершен в середине ноября, к строительству приступят в этом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием
СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием
16 сентября 2023 г. 17:59
Турция направила воинские подкрепления на север Сирии из-за атак террористов
Турция направила воинские подкрепления на север Сирии из-за атак террористов
16 сентября 2023 г. 17:51
МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана из-за заявлений главы ГКНБ
МИД Таджикистана вызвал посла Кыргызстана из-за заявлений главы ГКНБ
16 сентября 2023 г. 16:38
Великобритания выделит дополнительные 12,5 млн долларов для помощи Ливии и Марокко
Великобритания выделит дополнительные 12,5 млн долларов для помощи Ливии и Марокко
16 сентября 2023 г. 16:27
Польша вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей
Польша вводит запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей
16 сентября 2023 г. 15:47
Талибы задержали 18 сотрудников швейцарской НПО
Талибы задержали 18 сотрудников швейцарской НПО
16 сентября 2023 г. 15:28
Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания
Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания
16 сентября 2023 г. 15:26
Премьер Италии и глава Еврокомиссии посетят Лампедузу на фоне миграционного кризиса
Премьер Италии и глава Еврокомиссии посетят Лампедузу на фоне миграционного кризиса
16 сентября 2023 г. 15:15
В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек
В Перу в результате взрыва пострадали 15 человек
16 сентября 2023 г. 14:23
Токсичные водоросли наводнили крупнейший пресный водоем в Британии
Токсичные водоросли наводнили крупнейший пресный водоем в Британии
16 сентября 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi