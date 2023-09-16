Польша объявила тендер на строительство электронного барьера на границе с Беларусью

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг.

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км", - сказал Каминьский.

По его словам, все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, тендер будет завершен в середине ноября, к строительству приступят в этом году.