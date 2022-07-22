О нас

Польша обвинила ФРГ в нарушении обещания поставок танков в рамках помощи Киеву

Польша обвинила ФРГ в нарушении обещания поставок танков в рамках помощи Киеву Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал германское правительство, обвинив его в нарушении обещания передать немецкие танки армии Польши взамен отправленных республикой на Украину Т-72 в рамках так называемого кругового обмена.
Другие страны
22 июля 2022 г. 20:41
Польша обвинила ФРГ в нарушении обещания поставок танков в рамках помощи Киеву

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк раскритиковал германское правительство, обвинив его в нарушении обещания передать немецкие танки армии Польши взамен отправленных республикой на Украину Т-72 в рамках так называемого кругового обмена.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

«Обещания Германии о круговом обмене танками оказались обманным маневром», - заявил Шинковский вель Сенк.

Польская сторона вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине передала Киеву более 200 танков Т-72. В Варшаве надеялись, что ФРГ сдержит свои обещания и восполнит запасы польской армии.

При этом на самом деле сделка с Польшей, вероятно, уже провалилась, пишет Der Spiegel.

Как отметил замглавы польского МИД, ФРГ изначально предлагала полякам танки, «которые были старее тех, которые Польша передала Украине».

«Это предложение не может быть принято, поскольку мы не заинтересованы в ухудшении состояния наших вооруженных сил и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов», — сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев приватизировано около 150 госучастков земли
16 июля 2022 г. 10:45
Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией
Байрамов: Подтвердили важность прочного стратегического партнерства с Грузией
16 июля 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi