Польша обратилась в Конгресс США о выплате репараций Германией за Вторую мировую

Польша так и не получила компенсацию и репарацию от Германии за военные потери во время Второй мировой войны. Немецкое государство дискриминировало жертв из Польши и представители США должны об этом знать.

Польша так и не получила компенсацию и репарацию от Германии за военные потери во время Второй мировой войны. Немецкое государство дискриминировало жертв из Польши и представители США должны об этом знать.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, которое приводит Polskie Radio 24.

По его словам, во время своего визита в США, когда он общался с политиками Демократической и Республиканской партий, он понял, что знание американских элит о последствиях Второй мировой войны должно быть расширено.

"Конечно, есть сведения о Второй мировой войне, о серьезных военных потерях Польши, но нет сведений о том, что этот вопрос еще не решен. Польша до сих пор не получила военных репараций, что польские граждане не имеют законного способа предъявлять претензии. Более того, у нас полная асимметрия выплат помощи пострадавшим", - заявил замглавы МИД.

Муларчик пояснил, что вопрос военных потерь и репараций должен продвигаться на международной арене, об этом должны знать политики, лица, принимающие решения, представители правительств, министры иностранных дел, а также средства массовой информации, поскольку это элемент определенного давления на немецкое государство с целью урегулирования этого вопроса.

"Я направил всем конгрессменам США письма с информацией о военных потерях Польши. Включение Конгресса США в этот вопрос чрезвычайно важно с точки зрения продвижения темы, понимания темы репараций. Это связано с большим внешним влиянием американского парламента", - добавил Муларчик.