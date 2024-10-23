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Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии

Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии Польша не будет требовать репараций от Германии за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.
Другие страны
23 октября 2024 г. 01:24
Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии

Польша не будет требовать репараций от Германии за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Речь идет не о репарациях, а только о видимом знаке того, что немцы чувствуют свою моральную ответственность за то, что они нам сделали", - отметил министр. По его словам, власти ФРГ могли бы позаботиться о еще живых свидетелях нацистской оккупации и построить в Берлине мемориал в память о тех событиях.

"И, наконец, взгляд в будущее, ибо мы и Германия - союзники, и, например, мы нуждаемся друг в друге для того, чтобы давать отпор российским ракетам в Крулевецком округе (имеется в виду Калининградская область РФ - прим. ТАСС) или российским подводным лодкам на Балтике", - добавил Сикорский. "Здесь мы перекинули мяч на германскую сторону - пусть они нам предложат такое креативное решение, которое убедило бы поляков в том, что они на самом деле сожалеют [о произошедшем в годы Второй мировой войны]", - сказал он.

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