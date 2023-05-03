Польша не признает собственностью РФ жилой комплекс российского посольства

Власти Польши отказываются признавать собственностью России жилой комплекс российского посольства в Варшаве, расположенный на ул. Бетховена.

Власти Польши отказываются признавать собственностью России жилой комплекс российского посольства в Варшаве, расположенный на ул. Бетховена.

Как передает Report , об этом в среду сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в республике.

"Жилой комплекс на ул. Бетховена польские власти отказываются признавать собственностью Российской Федерации", - отметили в дипмиссии. Там также добавили, что "в отношении служебного комплекса посольства претензий [у властей Польши] нет".

Комментируя ситуацию вокруг генконсульств РФ, посольство пояснило, что "генконсульства в Кракове и Познани располагаются в арендованных зданиях", тогда как "здания генконсульства в Гданьске также являются предметом спора" с польской стороной.