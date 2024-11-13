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Польша не хочет передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

Польша не хочет передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО Польша не передаст Украине обещанные ей истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны НАТО.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 23:49
Польша не хочет передавать Украине МиГ-29 без гарантий от НАТО

Польша не передаст Украине обещанные ей истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны НАТО.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Анджей Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вела его канцелярия.

"Пока у нас не будет абсолютных гарантий (защиты воздушного пространства со стороны НАТО - ред.), мы не сможем передать наши самолеты, так как они нам нужны для обеспечения безопасности здесь", - сказал Дуда после переговоров с генсеком альянса Марком Рютте в Варшаве.

Напомним, что 8 июля Польша и Украина подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, однако премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать в рамках договора самолеты МиГ-29 без помощи союзников по НАТО.

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