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Польша не будет требовать репараций от ФРГ

Польша не будет требовать репараций от ФРГ Польша больше не будет требовать от Германии выплаты компенсации за ущерб, причиненный во время нацистской оккупации.
Другие страны
8 мая 2025 г. 00:18
Польша не будет требовать репараций от ФРГ

Польша больше не будет требовать от Германии выплаты компенсации за ущерб, причиненный во время нацистской оккупации.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции после переговоров в Варшаве с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.

"Мы не будем больше об этом просить. Я хотел бы сконцентрироваться на обеспечении совместной безопасности обеими странами. Придет ли время для компенсаций - увидим", - сказал Туск.

Напомним, что польские власти от правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость" 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсации. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для покрытия ущерба.

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