Польша не будет требовать репараций от ФРГ

Польша больше не будет требовать от Германии выплаты компенсации за ущерб, причиненный во время нацистской оккупации.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции после переговоров в Варшаве с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, трансляция которой велась на страницах его канцелярии в социальных сетях.
"Мы не будем больше об этом просить. Я хотел бы сконцентрироваться на обеспечении совместной безопасности обеими странами. Придет ли время для компенсаций - увидим", - сказал Туск.
Напомним, что польские власти от правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость" 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсации. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское руководство отказалось от требования компенсации в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для покрытия ущерба.