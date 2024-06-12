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Польша назвала дату ввода буферной зоны на границе с Беларусью

Польша назвала дату ввода буферной зоны на границе с Беларусью Польские власти вводят ограничения на передвижение людей в рамках буферной зоны на границе с Беларусью с 13 июня.
Другие страны
12 июня 2024 г. 19:00
Польша назвала дату ввода буферной зоны на границе с Беларусью

Польские власти вводят ограничения на передвижение людей в рамках буферной зоны на границе с Беларусью с 13 июня.

Как передает Report, об этом говорится в подписанном министром внутренних дел Польши Томашем Семоняком распоряжении, размещенном на сайте МВД.

Согласно документу, ограничения будут действовать 90 дней в зоне ответственности отделений погранслужбы в Наревке, Дубичах-Церкевных и Черемшах. Глубина буферной зоны будет составлять от 200 м до 2 км в районе природных заповедников. Ограничения не будут действовать в населенных пунктах и на туристических маршрутах.

Ранее премьер-министр республики Дональд Туск объявил о решении образовать буферную зону на границе с Беларусью в связи с резко возросшим числом нападений на польских пограничников и военных со стороны нелегальных мигрантов.

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