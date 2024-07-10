Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на 100 млн евро

Польша предоставит Киеву очередной, 45-й по счету транш военной помощи на 100 млн евро.

Польша предоставит Киеву очередной, 45-й по счету транш военной помощи на 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Onet.

При этом не указывается, какие вооружения войдут в него и когда планируется их доставка в Украину.

Ранее сообщалось о том, что Варшава уже потратила на военную поддержку Украины около 4,5 млрд евро. В подписанном 8 июля соглашении о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Украиной Польша обязалась предоставить еще несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года.