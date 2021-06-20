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Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО

Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.
Другие страны
20 июня 2021 г. 08:45
Польша направит турецкие беспилотники на защиту восточных границ НАТО
Збигнев Рау

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, отметил Рау в ходе интервью на полях Анатолийского дипломатического форума.

"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", - отметил Рау.

Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".

По мнению главы МИД, только членство стран Западных Балкан и Турции в Евросоюзе обеспечит полное развитие сотрудничества для обеспечения стабильности и процветания в Европе. В ходе интервью Рау также упомянул, что Анкара и Варшава обсуждают способы укрепления сотрудничества НАТО с Грузией и Украиной.

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