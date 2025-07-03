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Польша направит 5 тыс. военных на усиление границ с Литвой и Германией

Польша направит 5 тыс. военных на усиление границ с Литвой и Германией Польша для усиления охраны направит на границы с Германией и Литвой 5 тыс. польских военнослужащих.
Другие страны
3 июля 2025 г. 22:14
Польша направит 5 тыс. военных на усиление границ с Литвой и Германией

Польша для усиления охраны направит на границы с Германией и Литвой 5 тыс. польских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире Польского радио начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула.

"На границу будут отправлены 5 тысяч солдат. 4 тысячи из них будут направлены на польско-немецкую границу, а тысяча - на польско-литовскую", - сказал Кукула.

Глава польского Генштаба отметил, что "нелегальная миграция представляет существенную угрозу безопасности государства".

"Более того, охрана границ вытекает из конституционных обязанностей польской армии. Мы не можем уклониться от этой задачи, как раз наоборот. Мы должны повысить эффективность на границах", - добавил он.

Отметим, что Польша планирует ввести с 7 июля временный контроль на границах с Германией и Литвой с целью противодействия нелегальной миграции.

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Версия на азербайджанском языке Polşa iki ölkə ilə sərhədə minlərlə hərbçi göndərir

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