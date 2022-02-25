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Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 18:15
Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Воздушное пространство Польши для российских авиаперевозчиков будет закрыто с наступлением субботы по местному времени (02:00 мск). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в Twitter пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Соответствующие нормы незамедлительно разрабатываются. Запрет будет действовать с полуночи", - проинформировал он.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.

17:05

Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter в пятницу.

"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - отметил он.

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Версия на английском языке Poland closes airspace for Russian planes
Версия на азербайджанском языке Polşa Rusiya təyyarələri üçün hava məkanını bağlayır

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