Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Воздушное пространство Польши для российских авиаперевозчиков будет закрыто с наступлением субботы по местному времени (02:00 мск). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в Twitter пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

"Соответствующие нормы незамедлительно разрабатываются. Запрет будет действовать с полуночи", - проинформировал он.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.

17:05

Польша намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Как передает Report, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter в пятницу.

"Я приказал подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - отметил он.