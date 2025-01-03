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Польша намерена содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений

Польша намерена содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений 16:42
Другие страны
3 января 2025 г. 17:02
Польша намерена содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений

Польша в период шестимесячного председательства в Совете Европейского Союза (ЕС) планирует содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений и стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в программе действий, подготовленной Польшей в рамках председательства в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2025 года.

В документе отмечается, что "эти шаги создадут возможности для расширения сотрудничества Баку и Еревана с ЕС".

Кроме того, Польша планирует поддерживать стремления "грузинского народа к членству в ЕС".

Согласно программе, Польшей в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС будут продолжены политический диалог и усилия для укрепления сотрудничества между Западными Балканами и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Aİ Şurasına sədrliyi dövründə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına çalışacaq

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