Польша намерена содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений

16:42

Польша в период шестимесячного председательства в Совете Европейского Союза (ЕС) планирует содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений и стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в программе действий, подготовленной Польшей в рамках председательства в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2025 года.

В документе отмечается, что "эти шаги создадут возможности для расширения сотрудничества Баку и Еревана с ЕС".

Кроме того, Польша планирует поддерживать стремления "грузинского народа к членству в ЕС".

Согласно программе, Польшей в рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС будут продолжены политический диалог и усилия для укрепления сотрудничества между Западными Балканами и Турцией.