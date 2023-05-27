О нас

Польша намерена полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам

Польша намерена полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.
Другие страны
27 мая 2023 г. 08:27
Польша намерена полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам

Польша готовится ввести полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России.

Как передает Report, проект такого постановления польского МВД опубликован 26 мая на сайте правительственного законодательного центра.

"Пограничное грузовое движение в пунктах пропуска через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории республики или Российской Федерации, приостанавливается до особого распоряжения", - говорится в документе.

Проект постановления в настоящее время проходит стадию юридического согласования перед тем, как будет направлен на подписание министру внутренних дел и администрации Польши.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polşa Rusiya və Belarus yük maşınlarının sərhəddən keçməsini yasaqlayacaq

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi