Польша намерена направить Украине пакет военной помощи на 100 млн евро

Польша подготовила для Киева очередной пакет военной помощи в размере 100 млн евро.

Польша подготовила для Киева очередной пакет военной помощи в размере 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"У нас есть очередное соглашение о безвозмездной передаче [вооружений и техники] на 100 млн евро", - сказал министр. Он не стал отвечать на вопрос, обязалась ли Польша на основании соглашения об оборонном сотрудничестве выделить Украине помощь на уровне 0,25% ВВП.

По данным портала Onet, Варшава уже потратила на военную поддержку Киева около 4,5 млрд евро. В подписанном 8 июля соглашении о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с Украиной Польша обязалась предоставить еще несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года.