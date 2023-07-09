Польша намерена довести оборонные расходы до 3% ВВП

В 2025 году Рига будет тратить на военные расходы 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП), а в 2027 году доведет данный показатель до 3%.
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"В этом году мы уже тратим 2,25% нашего валового внутреннего продукта на оборону", - сказала Ванага. "В 2025 году этот показатель составит 2,5%, а в 2027 году - уже 3%, то есть больше, чем ожидают члены НАТО", - констатировала дипломат.
При этом она отметила, что страна "целенаправленно развивает военную инфраструктуру и создает условия для увеличения оперативного контингента Канады". "Кроме того, в 2024 году мы вновь введем обязательную воинскую повинность, которая была отменена в 2006 году", - подытожила Ванага.
Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов.