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Польша начала усиливать охрану границы с Беларусью

Польша начала усиливать охрану границы с Беларусью Польша усиливает охрану границы с Беларусью.
Другие страны
3 июля 2023 г. 13:08
Польша начала усиливать охрану границы с Беларусью

Польша усиливает охрану границы с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел страны Блажей Побожи.

"500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений в понедельник и во вторник направятся на охрану границы с Беларусью", - цитирует его слова Польское радио.

Он отметил, что к этой мере пришлось прибегнуть после появления информации о перемещении на территорию Беларуси группы "Вагнер".

"Также приведен в состояние повышенной готовности личных состав двух пограничных частей, а это 5 тыс. человек, к ним присоединились еще 2 тыс. военнослужащих. 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений - это сдерживающий потенциал на случай возможных, но маловероятных вариантов", - добавил Побожи.

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