Польша начала строить заграждение на границе с Россией

Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью России.

Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью России.

Как передает Report, об этом заявил журналистам в среду польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", - уточнил он.

Он отметил, что такое решение было принято из-за того, что аэропорт Калининграда открыт для рейсов из Африки и Ближнего Востока.

По словам министра, заграждение будет проволочным, высотой два с половиной метра и шириной три метра.

Ранее сообщалось, что Польша планирует отгородиться от России "электронным" заграждением, состоящим из датчиков, тепловизоров и камер.

Этим летом Польша завершила строительство забора на границе с Беларусью. Длина заграждения - 186 километров, высота - пять метров. На все это польские власти потратили около 400 млн долларов. Работы планируется завершить осенью этого года.