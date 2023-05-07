В Польше начались крупнейшие национальные военные учения Anakonda-23

В Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше начались военные учения Anakonda-23 - крупнейшие национальные учения, которые проходят раз в три года.

В Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше начались военные учения Anakonda-23 - крупнейшие национальные учения, которые проходят раз в три года.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "Польское радио".

Anakonda-23 состоится на втором по величине полигоне страны в Новой Дембе.

В маневрах примут участие около 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. В рамках учений Anakonda-23 будут задействованы истребители F-16, вертолеты Sokol, зенитно-ракетные комплексы Grom, самоходные минометы Rak, гаубицы Krab, а также американские танки Abrams, которые Польша активно закупает.