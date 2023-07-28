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Польша на фоне активности наемников из ЧВК "Вагнера" вдвое увеличит свою армию

Польша на фоне активности наемников из ЧВК "Вагнера" вдвое увеличит свою армию Польша намерена в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности наемников из ЧВК "Вагнера" и российских солдат в Беларуси.
Другие страны
28 июля 2023 г. 08:57
Польша на фоне активности наемников из ЧВК Вагнера вдвое увеличит свою армию

Польша намерена в ближайшее время почти вдвое увеличить свою кадровую армию на фоне активности наемников из ЧВК "Вагнера" и российских солдат в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на Polskie Radio, об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

По словам вице-премьера, в стране будут созданы семь дивизий вместо нынешних трех, шесть из них будут боевыми, а седьмая - резервной.

"Мы восстанавливаем воинские части, создаем новые. Сейчас создается новая - шестая дивизия", - рассказал Качиньский.

Он также подчеркнул, что Варшава стремится создать сильнейшую сухопутную армию Европы, чтобы стать щитом восточного фланга НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Polşa “Vaqner”ə və Rusiyaya görə ordusunun şəxsi heyətini iki dəfə artırır

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