Польша может потребовать репараций от Германии через международные суды

Польша планирует провести переговоры в Берлине о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны с участием представителей Израиля.

Польша планирует провести переговоры в Берлине о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны с участием представителей Израиля.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, половина поляков, которые погибли во Второй мировой войне, были гражданами еврейского происхождения.

"Польша - страна, которая понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него. Сначала мы обратимся к правительству ФРГ с дипломатической нотой. Мы также считаем неверными правовые анализы немцев, согласно которым Польша отказалась от репараций по соглашению с ГДР в 1953 году. В то время Советский Союз вынудил Польшу сделать это. Поляки не могли требовать компенсации от социалистического "братского народа", - сказал Моравецкий.

Он также отметил, что если соответствующие переговоры не увенчаются успехом, Польша готова обратится в международные суды.

"Мы представим всему миру наш доклад, учитывающий не только человеческие и материальные потери, но и культурные ценности", - добавил польский премьер.