Польша может поставить 19 наблюдательных вышек на границе с РФ

Польские власти рассматривают возведение наблюдательных вышек на границе с Калининградской областью РФ в рамках программы по укреплению восточной границы республики "Восточный щит".

Польские власти рассматривают возведение наблюдательных вышек на границе с Калининградской областью РФ в рамках программы по укреплению восточной границы республики "Восточный щит".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Olsztyn глава Варминьско-Мазурского воеводства Радослав Круль.

"Мы обратились с просьбой возведения на сухопутном участке границы с РФ длиной в 202 км 19 наблюдательных вышек", - отметил политик.

Он заявил, что такие меры необходимы для противодействия "гибридным действиям" со стороны РФ.

В начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о национальной программе по укреплению границы с Россией и Беларусью под кодовым названием "Восточный щит". По данным польского Минобороны, власти собираются завершить возведение линии оборонительных укреплений к 2028 году. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов). Непосредственно в приграничной зоне планируется создать противотанковые рвы и минные поля, а также установить противотанковые ежи.