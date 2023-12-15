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Польша ликвидировала комиссию по расследованию причин крушения самолета экс-президента

Польша ликвидировала комиссию по расследованию причин крушения самолета экс-президента Министерство обороны Польши ликвидировало комиссию по расследованию причин крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 19:00
Польша ликвидировала комиссию по расследованию причин крушения самолета экс-президента

Министерство обороны Польши ликвидировало комиссию по расследованию причин крушения самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил новый министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"В ближайшее время будет создана специальная группа для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии", - говорится в заявлении министерства обороны.

Заместитель министра обороны Цезарь Томчик заявил, что ликвидация комиссии означает прекращение бесполезной траты средств на деятельность, не имеющую ничего общего с расследованием катастрофы.

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Версия на азербайджанском языке Polşa eks-prezidentin təyyarə qəzasının səbəblərini araşdıran komissiyanı ləğv edib

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