Польша купит у Южной Кореи танки на сумму более чем $6 млрд

Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку вооружений, в рамках которого Сеул продаст Варшаве 180 танков K2 за более чем $6 млрд.

Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку вооружений, в рамках которого Сеул продаст Варшаве 180 танков K2 за более чем $6 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

117 танков будут произведены на заводе Hyundai Rotem в Южной Корее, остальные - на предприятии в Польше.

Сделка по продаже танков стала продолжением серии соглашений, которые подписали Варшава и Сеул в 2022 году. После увеличения расходов польских властей на помощь Киеву страна также закупила самоходные гаубицы К9 и штурмовики FA-50.