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Польша купит у Южной Кореи танки на сумму более чем $6 млрд

Польша купит у Южной Кореи танки на сумму более чем $6 млрд Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку вооружений, в рамках которого Сеул продаст Варшаве 180 танков K2 за более чем $6 млрд.
Другие страны
4 июля 2025 г. 12:02
Польша купит у Южной Кореи танки на сумму более чем $6 млрд

Польша и Южная Корея подписали контракт на поставку вооружений, в рамках которого Сеул продаст Варшаве 180 танков K2 за более чем $6 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

117 танков будут произведены на заводе Hyundai Rotem в Южной Корее, остальные - на предприятии в Польше.

Сделка по продаже танков стала продолжением серии соглашений, которые подписали Варшава и Сеул в 2022 году. После увеличения расходов польских властей на помощь Киеву страна также закупила самоходные гаубицы К9 и штурмовики FA-50.

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Версия на английском языке South Korea wraps up talks toward potentially biggest-ever defense deal

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