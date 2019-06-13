​Польша купит у США еще 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

Польша подписала контракт на покупку у США еще примерно 2 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) за $8 млрд.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал C-SPAN, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня наши страны подписали еще один контракт на поставку 2 млрд куб. м СПГ примерно за $8 млрд", - сказал Трамп. По словам президента США, за последнее время Польша заключила с американскими компаниями сделки на покупку более чем 6 млрд куб. м сжиженного природного газа. Общая сумма контрактов составила примерно $25 млрд.

Трамп также высказался в поддержку строительства газопровода Baltic Pipe, призванного соединить месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через территорию Дании. "[Baltic Pipe] поможет европейским странам диверсифицировать их энергоресурсы", - отметил президент США.

"Сегодняшний день является очень важной вехой в отношениях между Соединенными Штатами и Польшей", - заявил американский министр энергетики Рик Перри, объявляя о заключении соглашения о закупке СПГ. "Мы становимся сильнее благодаря нашей совместной приверженности энергетической безопасности", - добавил он.