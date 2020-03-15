Польша из-за коронавируса закрыла все границы и запретила въезд иностранцам

Решение польского правительства о закрытии всех государственных границ и запрете въезда в страну иностранцам вступило в силу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение, направленное на борьбу с распространением COVID-19, начало действовать ровно в полночь по местному времени (03:00 – бакинское время).

Особый режим будет функционировать до 24 марта, но власти республики сразу же предусмотрели возможность его продления на 20 дней, а затем и на месяц в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, это вынужденная и хорошо обдуманная превентивная мера, так как власти не хотят допускать массовой вспышки заболеваемости, как это произошло в некоторых соседних странах.

"Изменения в порядке пересечения границы вводятся, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Речь идет о том, чтобы избежать въезда на польскую территорию лиц, которые могут представлять собой серьезную угрозу для общественного здоровья", - указано в сообщении польского МВД.

Как пояснило Министерство внутренних дел и администрации Польши, с сегодняшнего дня пересечь границу смогут только граждане страны, иностранцы, являющиеся супругами, детьми польских граждан или находящиеся под их опекой, иностранцы, имеющие "карту поляка", временный или постоянный вид на жительство, разрешение на работу, представители дипломатического корпуса и члены их семей, а также водители транспорта, предназначенного для перевоза товаров.

При этом с полуночи прекратилось все международное железнодорожное и воздушное сообщение с Польшей, за исключением чартерных рейсов, возвращающихся в республику с поляками на борту. Попасть на территорию страны теперь можно только на автобусе или автомобиле. При пересечении границы все въезжающие должны будут заполнить анкету, указать место своего пребывания и отправиться в 14-дневный домашний карантин, нарушение которого может повлечь за собой уголовную ответственность и штраф до 5 тыс. злотых (1300 долларов США).

С этого момента запрет выходить из дома касается как въехавшего на территорию Польши, так и членов его семьи. Сходить за покупками и на прогулку с собакой нельзя. Польское правительство рекомендует попросить об этом знакомых или воспользоваться услугами фирм по доставке еды.

С выездом из Польши никаких сложностей не будет. Однако по возвращении следует рассчитывать на необходимость провести две недели в карантине.