Польша и Украина завершили работу над соглашением о долгосрочном оборонном сотрудничестве

Власти Польши и Украины завершили работу над соглашением о долгосрочном сотрудничестве в области обороны, документ будет подписан до начала саммита НАТО в Вашингтоне.

Власти Польши и Украины завершили работу над соглашением о долгосрочном сотрудничестве в области обороны, документ будет подписан до начала саммита НАТО в Вашингтоне.

Как передает Report , об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Мы закончили согласование договора о долгосрочном сотрудничестве в области обороны с Украиной", - заявил Сикорский. Он выразил надежду на то, что документ будет подписан перед саммитом НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

На днях Сикорский в эфире радиостанции Radio Zet сообщил, что соглашение по безопасности между Варшавой и Киевом может быть подписано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. О визите украинского лидера сообщил польский премьер Дональд Туск на саммите Евросоюза 27 июня.