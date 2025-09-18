Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 15:08
    Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

    Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

    Как передает  Report со ссылкой на RMF24, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Киев.

    По словам министра, документ будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров с использованием украинского опыта применения дронов на поле боя.

    "Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков эксплуатации беспилотников. Обсуждения будут сосредоточены на разработке совместных отраслевых инициатив -  заявил министр национальной обороны.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что внедрение полученных в Украине знаний является ключевым для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом.

    Особое внимание министр уделил развитию Центра анализа, подготовки и образования НАТО–Украина (JATEC), расположенного в польском городе Быдгощ. По его словам, это единственное учреждение, которое "ощутимо связывает НАТО и Украину".

    Министр отметил готовность Киева к сотрудничеству и подчеркнул, что эмоции в отношениях между странами не должны влиять на стратегическую цель.

    В рамках визита Косиняк-Камыш провел встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями власти.

    Напомним, сегодня утром Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в украинскую столицу. Вместе с ним приехала делегация Минобороны и Вооруженных сил Польши.

    Польша Украина соглашение сотрудничество Киев

    Последние новости

    15:26

    Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

    Финансы
    15:24

    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

    Другие страны
    15:18

    Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:15

    Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

    Финансы
    15:14

    ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валюты

    Финансы
    15:11

    Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%

    Энергетика
    15:08

    Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

    Другие страны
    14:55

    Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    14:53
    Фото

    Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже

    Культура
    Лента новостей