Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

Польша и Украина готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Как передает Report со ссылкой на RMF24, об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в Киев.

По словам министра, документ будет предусматривать развитие совместных инициатив и подготовку военных кадров с использованием украинского опыта применения дронов на поле боя.

"Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков эксплуатации беспилотников. Обсуждения будут сосредоточены на разработке совместных отраслевых инициатив - заявил министр национальной обороны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что внедрение полученных в Украине знаний является ключевым для трансформации Вооруженных сил Польши и НАТО в целом.

Особое внимание министр уделил развитию Центра анализа, подготовки и образования НАТО–Украина (JATEC), расположенного в польском городе Быдгощ. По его словам, это единственное учреждение, которое "ощутимо связывает НАТО и Украину".

Министр отметил готовность Киева к сотрудничеству и подчеркнул, что эмоции в отношениях между странами не должны влиять на стратегическую цель.

В рамках визита Косиняк-Камыш провел встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями власти.

Напомним, сегодня утром Владислав Косиняк-Камыш прибыл с визитом в украинскую столицу. Вместе с ним приехала делегация Минобороны и Вооруженных сил Польши.