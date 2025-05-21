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Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики

Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики, предусматривающее обмен опытом.
Другие страны
21 мая 2025 г. 14:02
Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики

Польша и Украина подписали соглашение в сфере региональной политики, предусматривающее обмен опытом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении правительства Польши со слов министра региональной политики Катажины Пелчиньская-Наленча.

"Это поддержит послевоенное восстановление Украины и будущее присоединение этой страны к структурам Европейского союза", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона заявила о своей поддержке польских компаний, которые хотели бы участвовать в реконструкции и модернизации Украины, проводимой на региональном уровне, в том числе посредством экономических миссий. Украина поделится опытом в области строительства инфраструктуры для защиты гражданского населения и устойчивости регионов, поделится ноу-хау с польскими местными и национальными органами власти.

На основе подписанного соглашения, польская сторона также поделится своим опытом в области современной региональной политики и может помочь подготовить эффективную систему управления фондами ЕС и инвестирования на национальном, региональном и местном уровнях.

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Версия на азербайджанском языке Polşa və Ukrayna regional siyasətlə bağlı saziş imzalayıb

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