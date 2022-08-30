Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительного масла

Для реализации проекта планируется создать рабочую группу, которая должна проработать варианты маршрута прокладки труб

Власти Польши и Украины намерены совместно подготовить проект строительства трубопровода для транспортировки растительных масел с украинской территории в порт города Гданьск. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня Совет министров Польши.

Правительство выразило согласие на подписание межправительственного меморандума, "касающегося разработки проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска", говорится в сообщении.

"Реализация меморандума приведет к частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. В итоге это должно снизить миграционное давление на Европу", - надеются в правительстве Польши.

Для реализации проекта планируется создать рабочую группу, которая должна проработать варианты маршрута прокладки труб, представить технические параметры и требования.